بنزيما: تعافيت وجاهز لـ أستراليا بالمونديال

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
كشف كريم بنزيما مهاجم المنتخب الفرنسي وهداف فريق ريال مدريد الإسباني، موقفه من المباراة الأولى بكأس العالم 2022 في قطر.
وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة “footmercato” اليوم الأربعاء، :”لم أشعر بألم، تعافيت بشكل جيد، وأنا بصحة جيدة جسديًا وذهنيًا”.
وأضاف بنزيما: “سأكون جاهزًا للمباراة الأولى (أستراليا)، وأخضع حاليًا لجلسات تأهيلية”.
وكان هداف ريال مدريد غاب عن آخر 4 مباريات رفقة فريقه بسبب الإصابة، كما تغيب عن تدريبات منتخب “الديوك” مما أثار الشكوك حول موقفه من مونديال قطر.
وتحدث صاحب الـ34 عامًا عن حظوظ منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم: “الجميع يستعد وكلنا جاهزون، علينا أن نظهر على أرض الملعب أننا المرشحون”.
وأكمل كريم بنزيما قائلًا: “لدينا إمكانيات غير عادية، ويمكننا التسجيل الكثير من الأهداف”.
وأنهى حديثه: “كل لاعب لديه الكثير من الطموحات ويستطيع صنع الفارق”.
ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة بمونديال قطر والتي تضم منتخبات كل من أستراليا والدنمارك وتونس.