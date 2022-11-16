بنزيما: تعافيت وجاهز لـ أستراليا بالمونديال

كشف كريم بنزيما مهاجم المنتخب الفرنسي وهداف فريق ريال مدريد الإسباني، موقفه من المباراة الأولى بكأس العالم 2022 في قطر.

لا ألم

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة “footmercato” اليوم الأربعاء، :”لم أشعر بألم، تعافيت بشكل جيد، وأنا بصحة جيدة جسديًا وذهنيًا”.

وأضاف بنزيما: “سأكون جاهزًا للمباراة الأولى (أستراليا)، وأخضع حاليًا لجلسات تأهيلية”.

غياب للإصابة

وكان هداف ريال مدريد غاب عن آخر 4 مباريات رفقة فريقه بسبب الإصابة، كما تغيب عن تدريبات منتخب “الديوك” مما أثار الشكوك حول موقفه من مونديال قطر.

وتحدث صاحب الـ34 عامًا عن حظوظ منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم: “الجميع يستعد وكلنا جاهزون، علينا أن نظهر على أرض الملعب أننا المرشحون”.

إمكانيات كبيرة

وأكمل كريم بنزيما قائلًا: “لدينا إمكانيات غير عادية، ويمكننا التسجيل الكثير من الأهداف”.

وأنهى حديثه: “كل لاعب لديه الكثير من الطموحات ويستطيع صنع الفارق”.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة بمونديال قطر والتي تضم منتخبات كل من أستراليا والدنمارك وتونس.