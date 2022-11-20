بوابات استاد البيت ستفتح للجماهير في الـ 2 مساءً

أعلن الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم 2022، أن أبواب استاد البيت ستفتح بحلول الساعة ٢ مساء أمام الجماهير.

12 ظهرًا

وكتب الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: تذكير للمشجعين الراغبين بالوصول إلى استاد البيت اليوم ٢٠ نوفمبر. ستُفتح أبواب الاستاد الساعة ٢ ظهراً أمام الجماهير.

حفل الخامسة

وفي وقت سابق نشر الحساب عبر تويتر، أيضا: نود لفت انتباه المشجعين إلى أن بوابات استاد البيت ستفتح الساعة 2:00 مساءً وسيبدأ حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 5:00 مساءً.

نود لفت انتباه المشجعين إلى أن بوابات استاد البيت ستفتح الساعة 2:00 مساءً

وسيبدأ حفل افتتاح كأس العالم #قطر2022 في تمام الساعة 5:00 مساءً تعرفوا على الخيارات المتعددة للوصول إلى استاد البيت👇 pic.twitter.com/4v7vHfQKaT — Roadto2022Go (@Roadto2022Go) November 19, 2022

وتتجه الأنظار نحو قطر البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2022، مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، وتحديدا نحو استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، بلقاء قطر والإكوادر.