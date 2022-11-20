بوابات استاد البيت ستفتح للجماهير في الـ 2 مساءً

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أعلن الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم 2022، أن أبواب استاد البيت ستفتح بحلول الساعة ٢ مساء أمام الجماهير.
وكتب الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: تذكير للمشجعين الراغبين بالوصول إلى استاد البيت اليوم ٢٠ نوفمبر. ستُفتح أبواب الاستاد الساعة ٢ ظهراً أمام الجماهير.
وفي وقت سابق نشر الحساب عبر تويتر، أيضا: نود لفت انتباه المشجعين إلى أن بوابات استاد البيت ستفتح الساعة 2:00 مساءً وسيبدأ حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 5:00 مساءً.
نود لفت انتباه المشجعين إلى أن بوابات استاد البيت ستفتح الساعة 2:00 مساءً
وسيبدأ حفل افتتاح كأس العالم #قطر2022 في تمام الساعة 5:00 مساءً
تعرفوا على الخيارات المتعددة للوصول إلى استاد البيت👇 pic.twitter.com/4v7vHfQKaT
— Roadto2022Go (@Roadto2022Go) November 19, 2022
يقام حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم في قطر 2022 على ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، والذي يسع لـ 60 ألف متفرج، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.
وتستضيف قطر كأول دولة عربية وخليجية كأس العالم في النسخة الحالية، وهي الدولة المضيفة المونديال وهي المسؤولة عن تنظيم الحفل والذي ينطلق بعده فاعليات دور 32 من مونديال 2022 بمشاركة 8 مجموعات تضم 32 فريقًا، وتبدأ في الساعة الخامسة مساء، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية مباراة الافتتاح في كأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور.