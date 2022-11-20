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بوابات استاد البيت ستفتح للجماهير في الـ 2 مساءً

2022-11-20 الساعة 10:57
بوابات استاد البيت ستفتح للجماهير في الـ 2 مساءً
المواطن - متابعة

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أعلن الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم 2022، أن أبواب استاد البيت ستفتح بحلول الساعة ٢ مساء أمام الجماهير.

مونديال قطر 2022

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وكتب الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: تذكير للمشجعين الراغبين بالوصول إلى استاد البيت اليوم ٢٠ نوفمبر. ستُفتح أبواب الاستاد الساعة ٢ ظهراً أمام الجماهير.

حفل الخامسة

وفي وقت سابق نشر الحساب عبر تويتر، أيضا: نود لفت انتباه المشجعين إلى أن بوابات استاد البيت ستفتح الساعة 2:00 مساءً وسيبدأ حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 5:00 مساءً.

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