بوابة الدرعية أفضل مطور في 2022

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حصدت بوابة الدرعية جائزة أفضل مطور لعام 2022، في حفل جوائز “أريبيان بزنس”.
بدورها، علقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن الفوز قائلة: “يرسخ تكريمنا بالجائزة العمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة بكامل فرقها لمواصلة تطوير الدرعية، جوهرة المملكة”.