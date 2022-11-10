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جوائز "أريبيان بزنس"

بوابة الدرعية أفضل مطور في 2022

2022-11-10 الساعة 5:01
بوابة الدرعية أفضل مطور في 2022
المواطن - الرياض

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حصدت بوابة الدرعية جائزة أفضل مطور لعام 2022، في حفل جوائز “أريبيان بزنس”.

جوهرة المملكة

بدورها، علقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن الفوز قائلة: “يرسخ تكريمنا بالجائزة العمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة بكامل فرقها لمواصلة تطوير الدرعية، جوهرة المملكة”.

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