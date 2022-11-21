Icon

الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إطلاق 51 خدمة جديدة مؤخرًا

بوابة ناجز تستقبل 5 ملايين زائر شهريًا

2022-11-21 الساعة 2:14
بوابة ناجز تستقبل 5 ملايين زائر شهريًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة العدل، أن عدد زوار بوابة ناجز الإلكترونية بلغ أكثر من 5 ملايين زائر شهريًا.

خدمات ناجز

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها: “القضاء- التنفيذ- العقارات- الوكالات والإقرارات-الحالات الاجتماعية- خدمات التراخيص” وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أرباح الوطنية للتعليم ترتفع إلى 71 مليون ريال

Img

تردد بي إن سبورت المفتوحة لنقل مباريات المونديال

خطوات بسيطة

وشهدت البوابة مؤخراً إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين “مواطنين – مقيمين – زائرين – قطاع الأعمال” إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا
السعودية اليوم

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

السعودية اليوم
مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...
الرياضة

مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...

الرياضة
تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...
تكنولوجيا

تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...

تكنولوجيا
59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية
العالم

59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

العالم
مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52
أخبار رئيسية

مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52

أخبار رئيسية
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...
السعودية اليوم

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...

السعودية اليوم
العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران
العالم

العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران

العالم
هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
العالم

هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

العالم