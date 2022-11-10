بوتر سعيد بمستوى نادي تشيلسي

أبدى المدير الفني جراهام بوتر سعادته بمستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، رغم الخسارة ضد مانشستر سيتي.

خسارة نادي تشيلسي

ولعب مانشستر سيتي ضد نادي تشيلسي بالأمس على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، ونجح السيتيزنز في الفوز بهدفين دون رد عن طريق رياض محرز وجوليان ألفاريز، ليتأهل إلى الدور التالي.

تعليق بوتر

وعلق بوتر على المباراة، قائلًا: “هناك الكثير من الأشياء التي أحببناها.. صنعنا بعض الفرص الكبيرة وهاجمنا بشكل جيد. لم نكن مثاليين، لكننا قدمنا الكثير بشكل صحيح في المباراة”.

وتابع مدرب نادي تشيلسي خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “لقد كان أداء ممتعا، وخطوة إلى الأمام في الطريقة التي نريد أن نلعب بها، أشعر بخيبة أمل من النتيجة ولكني سعيد بالأداء”.

وأضاف بوتر: “كانت لدينا بعض الفرص الكبيرة. لن تحصل على الكثير من الفرص الكبيرة هنا. كانت لدينا شجاعة كبيرة لمحاولة اللعب.. أظهر اللاعبون الجودة والشجاعة. لقد أحببت الكثير مما فعلناه اليوم”.

وواصل مدرب نادي تشيلسي تصريحاته قائلًا: “كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل أمام هدفيهم، يمكن أن يؤدي الحائط البشري بشكل أفضل. إنها تلك التفاصيل الدقيقة التي يمكنك تحسينها ولكن من ناحية الأداء أنا سعيد حقا”.

وأثنى بوتر على أداء لاعبه الشاب لوس هول، رغم إضاعته فرصتين محققتين، وقال: “أدى لويس هول ببراعة. أداء رائع. جودة عالية وجهد كبير، تحمل المسؤولية، وضع الكرة في الشباك هو أصعب شيء وهذا كل ما لم يفعله اليوم”.

واختتم مدرب نادي تشيلسي تصريحاته قائلًا: “أشعر بالقلق دائمًا عندما لا نحصل على نتائج. لم يكن أداؤنا بالشكل الذي نريده في المباراتين الماضيين، لكن اليوم ظهرنا بالشكل الذي نريد أن يبدو عليه الفريق. لقد ظهرنا كفريق جيد”.