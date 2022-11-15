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تبذل روسيا جهدها حتى لا تقع في الفخ

بوتين: زعزعة الشعوب تبدأ من تشويه تاريخها

2022-11-15 الساعة 3:48
بوتين: زعزعة الشعوب تبدأ من تشويه تاريخها
المواطن- متابعة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن زعزعة الدول والشعوب تبدأ من تشويه تاريخها وقيمها التقليدية، وانطلاقًا من هذا المبدأ تعمل روسيا على ترسيخ الحقيقة حول تحركاتها.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد تابع بوتين قائلًا إن تشويه التاريخ، ونشر الأساطير، وطمس القيم، في كثير من الأحيان، هي بداية لزعزعة الدول والشعوب بالتحديد من خلال هذه الأساطير.

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بوتين: زعزعة الشعوب تبدأ من تشويه تاريخها

وأوضح أن مثل هذا السيناريو قد تم اختباره بالفعل في بعض البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، وفي عدد من الدول الأخرى، مؤكدًا على أنه كانت هناك محاولات لفعل الشيء نفسه مع روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تبذل قصارى جهدها حتى لا تقع في هذا الفخ، ولذلك تمت الموافقة مؤخرًا على أسس سياسة الدولة للحفاظ على القيم التقليدية وتعزيزها، مؤكدًا على أن ذلك يتضمن الذاكرة التاريخية.

إعادة كتابة التاريخ

وقال بوتين إن هناك محاولات لعدد من الدول تسعى لإعادة كتابة تاريخ العالم بشكل أصبح مؤخرًا أكثر عدوانية، والهدف من ذلك هو إضعاف روسيا.

بوتين: زعزعة الشعوب تبدأ من تشويه تاريخها

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