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منهم 300 ألف امرأة 

بوتين قد يأمر بتعبئة ثانية لمليوني شخص 

2022-11-25 الساعة 5:09
بوتين قد يأمر بتعبئة ثانية لمليوني شخص 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت التقارير الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يأمر قريبًا بتعبئة عسكرية جزئية جديدة ضخمة ضمن إطار عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تحرك الرئيس بوتين الجديد سيشمل حشد مليونَي شخص منهم 300 ألف امرأة على الأقل، ونقلت عن مصادرها الخاصة أن هذه الخطوة من المرجح أن تقترن بالأحكام العرفية في المدن الرئيسية، بما في ذلك موسكو.

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وقالت قناة SVR الروسية إن بوتين يعتبر أن عدد مليونَي شخص في التعبئة الجزئية الجديدة كافٍ للمرحلة المقبلة وهو ما يقوي شوكة النظام الروسي، متابعة أنه سيتم حشد الكثير للعمل في المصانع التي تدعم المجهود الحربي.

وتابعت: يمكن أن تشمل الخطوة القادمة أيضًا الاستحواذ على الشركات من قبل الدولة أو وضعها في أيدي المقربين من الكرملين المؤيدين للحرب.

بوتين قد يأمر بتعبئة ثانية لمليوني شخص 

أوكرانيا تؤكد عدم التفاوض

ويأتي ذلك تزامنًا مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ضرورة انسحاب موسكو من جميع الأراضي الأوكرانية إذا أراد الروس الحديث والتفاوض.

وفي حديثه إلى صحيفة فاينانشيال تايمز، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه يجب إخراج قوات بوتين من جميع الأراضي الأوكرانية حتى يكون هناك أي أمل في انتهاء الحرب.

مخاوف من تصاعد الحرب

وهناك مخاوف متزايدة من الحلفاء الغربيين من أن الحرب قد تتصاعد خاصة إذا بذلت أوكرانيا أي محاولة لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

ويخشى الغرب من أنه إذا سعت أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم، يمكن لبوتين أن يعظم من تهديداته ويستخدم الأسلحة النووية.

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