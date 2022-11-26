بوتين لأم رمضان: أبلغي ابنك أن يظل بالبيت 

تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجموعة مختارة من أمهات الجنود الروس الذين أرسلوا للقتال في أوكرانيا وأثنى عليهم قائلًا إن أبناءهن لم يموتوا عبثًا.

والتقى الرئيس الروسي بـ17 امرأة في مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو للاحتفال بعيد الأم الروسية الموافق غدًا الأحد جالسًا على طاولة مليئة بالشاي والكعك والتوت، واستمع إلى قصصهن لأكثر من ساعتين.

وقال بوتين إنه يتفهم قلقهن وآلام أولئك اللاتي فقدن أبناءهن، متابعًا: أود أن تعرفن أنني شخصيًا والقيادة الكاملة في روسيا نشارككن الألم، مضيفًا بنبرة حزينة: نحن نتفهم أنه لا شيء يمكن أن يحل محل الابن خاصة بالنسبة للأم، لكن لا أحد منهم ضحى بحياته عبثًا.

بوتين يأمر جندي بالبقاء في المنزل

وخلال هذا الحديث، قاطعت سيدة تُدعى أم رمضان، الرئيس فلاديمير بوتين قائلة إن اثنين من أبنائها يُقاتلان في أوكرانيا، فعلق الرئيس: أحسنا صنعًا.

وتابعت: اثنان أيضًا من أحفادي هنا، و4 من عائلتنا من أقارب زوجي، الكثير منا هناك.

وهنا قال الرئيس الروسي: أخبري ابنك الثالث أن عليه البقاء في المنزل بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة ليرعى احتياجات العائلة وشؤونكم فأنتم بحاجة إليه، وسأخبر رمضان بنفسي هذا الأمر.