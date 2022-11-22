بوفون: رونالدو يتألق في البطولات الكبرى

توقع أسطورة الكرة الإيطالية، جيانلويجي بوفون تألق قائد نجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهائيات كأس العالم 2022.

بوفون يتوقع تألق رونالدو

وتزامل بوفون ورونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمدة موسمين، بعد انتقال النجم البرتغالي من ريال مدريد الإسباني، وعودة حارس المرمى الإيطالي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق بوفون قائلًا: “كريستيانو رونالدو يتمتع بالجودة مهما تقدم في العمر، ويمكن أن يدفعه هذا ليكون بطل الرواية في هذه النسخة من كأس العالم”.

وأضاف بوفون خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لقد كان يفكر في كأس العالم هذه لفترة طويلة، أعتقد أن رونالدو يعلو على القمة أكثر في هذا النوع من المسابقات”.

إنجاز ينتظر رونالدو

وينتظر رونالدو إنجازًا جديدًا في بطولة كأس العالم، حيث سينضم إلى 4 لاعبين خاضوا نهائيات المونديال 5 مرات من قبل، بعدما شارك في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البرتغال في المونديال

ويتواجد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم، والتي تضم كلًّا من؛ غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية، وسيبدأ مشواره يوم الخميس المقبل بمواجهة المنتخب الإفريقي.