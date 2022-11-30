بولندا تجبر الأرجنتين على التعادل السلبي بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة بولندا ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
شاهد تصدي الحارس البولندي تشيزني لركلة جزاء الأرجنتيني ميسي ورد فعل الجمهور البولندي باستاد 974@afa @Argentina @pzpn_pl @LaczyNasPilka#الأرجنتين_بولندا#قطر2022 #كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/sTdkpYQBZBقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وشهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني الذي تصدى لركلة جزاء من الأرجنتيني ليونيل ميسي لينجح في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب البولندي.
ويبحث منتخب الأرجنتين عن الفوز على بولندا للوصول للنقطة السادسة والتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، حيث يطمح منتخب التانجو في الفوز باللقب الثالث لهم في كأس العالم بعد عامي 1978 و1986، أما المنتخب البولندي فيرغب في التأهل إلى ثمن نهائي المونديال منذ تأهله في مونديال 1986 بالمكسيك.