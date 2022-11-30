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شهد الشوط إهدار ميسي لركلة جزاء

بولندا تجبر الأرجنتين على التعادل السلبي بالشوط الأول

2022-11-30 الساعة 11:09
بولندا تجبر الأرجنتين على التعادل السلبي بالشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى الشوط الأول من مباراة بولندا ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني الذي تصدى لركلة جزاء من الأرجنتيني ليونيل ميسي لينجح في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب البولندي.

بولندا ضد الأرجنتين - فويتشيك تشيزني

ويبحث منتخب الأرجنتين عن الفوز على بولندا للوصول للنقطة السادسة والتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، حيث يطمح منتخب التانجو في الفوز باللقب الثالث لهم في كأس العالم بعد عامي 1978 و1986، أما المنتخب البولندي فيرغب في التأهل إلى ثمن نهائي المونديال منذ تأهله في مونديال 1986 بالمكسيك.

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