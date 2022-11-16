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بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

2022-11-16 الساعة 1:26
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
المواطن - متابعة

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كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، عن رفع جاهزية الوحدات العسكرية البولندية، وأشار إلى أنه يتم النظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى تفعيل المادة 4 حلف الناتو.

رفع الاستعداد القتالي

وأضاف مولر: “فيما يتعلق بالوضع الحالي، تم إدخال إجراءات منصوص عليها في مثل هذه الحالة، بما في ذلك قرار برفع الاستعداد القتالي لبعض الوحدات القتالية العسكرية على أراضي بولندا، ورفع الاستعداد القتالي لبعض وحدات وكالات إنفاذ القانون الأخرى”، وفقًا لوكالة نوفوستي.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البولندية، أنه يجري حاليًّا محادثات بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف الناتو يتم فيها مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق الحلف.

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