بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت لأوكرانيا بدلًا منها

طلب وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أمس الأربعاء، من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا.

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وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: بعد مزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، طلبت من ألمانيا نقل بطاريات باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا ونشرها على حدودها الغربية”.

وأفادت بولندا، يوم الاثنين، أنها ستقترح نشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية قرب حدودها مع أوكرانيا، في أعقاب عرض من ألمانيا، وفقًا لرويترز.