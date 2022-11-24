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بعد الهجمات الصاروخية الروسية

بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت لأوكرانيا بدلًا منها

2022-11-24 الساعة 1:02
بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت لأوكرانيا بدلًا منها
المواطن - متابعة

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طلب وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أمس الأربعاء، من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا.

التفاصيل

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: بعد مزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، طلبت من ألمانيا نقل بطاريات باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا ونشرها على حدودها الغربية”.

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وأفادت بولندا، يوم الاثنين، أنها ستقترح نشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية قرب حدودها مع أوكرانيا، في أعقاب عرض من ألمانيا، وفقًا لرويترز.

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