بوليفارد تُحلق فوق الصين والمغرب واليابان

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد إحدى مناطق الرياض الترفيهية 2022، لتحلق بزوارها إلى أشهر المعالم السياحية لـ 10 دول، ومنها المغرب والصين واليابان.
فيديو | لقطات من مناطق "المغرب والصين واليابان" في #بوليفارد_وورلد #موسم_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/Fbc1OBA4bUقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من مناطق الصين والمغرب واليابان، في شكل معاصر لتنقل زوار موسم الرياض لأجواء وثقافات تلك البلاد، مستمتعين بالتجربة الساحرة التي تستحق المغامرة لاسيما من هواة التقاط الصور التذكارية.
وفي وقت سابق من عصر اليوم، انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، والتي تجمع 10 دول من حول العالم في مكان واحد.
ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع “تويتر”، انطلاق افتتاح بوليفارد وولد بأكثر من 120 تجربة مختلفة.
وتعد منطقة “بوليفارد وورلد” أبرز المناطق في موسم الرياض، حيث توفر أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتتيح لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.
ويمكن حجز تذاكر الدخول للمنطقة من خلال الرابط هنا.