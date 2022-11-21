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لقطات من الفعاليات

بوليفارد تُحلق فوق الصين والمغرب واليابان

2022-11-21 الساعة 8:47
بوليفارد تُحلق فوق الصين والمغرب واليابان
المواطن - الرياض

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انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد إحدى مناطق الرياض الترفيهية 2022، لتحلق بزوارها إلى أشهر المعالم السياحية لـ 10 دول، ومنها المغرب والصين واليابان.

لقطات من بوليفارد

ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من مناطق الصين والمغرب واليابان، في شكل معاصر لتنقل زوار موسم الرياض لأجواء وثقافات تلك البلاد، مستمتعين بالتجربة الساحرة التي تستحق المغامرة لاسيما من هواة التقاط الصور التذكارية.

انطلاق الفعاليات

وفي وقت سابق من عصر اليوم، انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، والتي تجمع 10 دول من حول العالم في مكان واحد.

ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع “تويتر”، انطلاق افتتاح بوليفارد وولد بأكثر من 120 تجربة مختلفة.

وتعد منطقة “بوليفارد وورلد” أبرز المناطق في موسم الرياض، حيث توفر أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتتيح لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

ويمكن حجز تذاكر الدخول للمنطقة من خلال الرابط هنا.

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