بوليفارد وورلد ينطلق اليوم بتجارب تفوق الخيال

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تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بتجارب تفوق الخيال.
تجهيزات تفوق خيالك 🔥
في حفل افتتاح أكبر منطقة في #موسم_الرياض .. افتتاح #بوليفارد_وورلد 🌍✈️
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 20, 2022
وقال حساب موسم الرياض على تويتر: تجهيزات تفوق خيالك.. في حفل افتتاح أكبر منطقة في موسم الرياض.. افتتاح بوليفارد وورلد.
تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.
يعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.
موسم الرياض 2022 يتميز باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب.