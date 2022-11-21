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بوليفارد وورلد ينطلق اليوم بتجارب تفوق الخيال

2022-11-21 الساعة 1:15
بوليفارد وورلد ينطلق اليوم بتجارب تفوق الخيال
المواطن - الرياض

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تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بتجارب تفوق الخيال.

وقال حساب موسم الرياض على تويتر: تجهيزات تفوق خيالك.. في حفل افتتاح أكبر منطقة في موسم الرياض.. افتتاح بوليفارد وورلد.

تجارب ترفيهية

تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

يعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.

موسم الرياض

موسم الرياض 2022 يتميز باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب.

 

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