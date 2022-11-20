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بوليفارد وولد يُحلق بزواره غدًا فوق 10 دول

2022-11-20 الساعة 10:51
بوليفارد وولد يُحلق بزواره غدًا فوق 10 دول
المواطن - الرياض

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تستعد منطقة بوليفارد وورلد، غدًا الاثنين، لاستقبال زوار موسم الرياض 2022 بخيارات ترفيهية مميزة، ومنها التلفريك الذي يحلق بالزوار فوق سماء معالم شهيرة من مختلف أنحاء العالم داخل العاصمة الرياض، ومنها: قوس النصر من العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى هرم “تشيتشن إيتزا” في المكسيك، وعدد من المعالم التي تعود إلى حضارات متعددة في الصين وإيطاليا والمغرب والهند وإسبانيا وأمريكا واليابان واليونان.

تلفريك بوليفارد

ويأخذ التلفريك زوار موسم الرياض بين منطقتي “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” في رحلة تمنحهم فرصة مشاهدة ثقافات مجموعة من الدول القادمة من قارات مختلفة، مستمتعين بالهواء الطلق في تجربة ساحرة تستحق المغامرة.

ومن المقرر أن يستمتع الزوار خلال رحلتهم التي يقطعون خلالها أكثر من كيلو متر برؤية أكبر بحيرة صناعية في العالم، والتي تقع في منطقة “بوليفارد وورلد” وتعد من أبرز أماكن الترفيه الخلابة في موسم الرياض، حتى يصلوا إلى الواجهة الشمالية في بوليفارد رياض سيتي.

ويعمل “التلفريك” الذي يحتوي على 40 عربة، على مدار 8 ساعات متواصلة يوميًّا من الساعة الـ4 مساء، وحتى الساعة الـ 12 ليلًا بفريق احترافي مجهز بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل، ويمكن حجز التذاكر للدخول إلى المنطقة من خلال الرابط هنا.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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