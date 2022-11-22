بيان ثلاثي يدين ويتوعد إيران بسبب برنامجها النووي

أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك توسّع برنامج إيران النووي، قائلين إنه ليس لديه مبرر مدني معقول وإنه تحد للنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.

قلق عميق

وأردفت الحكومات الثلاث أنه من خلال بدء إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّعها في فوردو “اتّخذت إيران خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة” في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.

فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلق عميق، الثلاثاء، بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية، وفقًا لقناة العربية.

جميع الخيارات متاحة

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز صحافي في واشنطن: “سنتأكد من أن تكون جميع الخيارات متاحة للرئيس” جو بادين للتعامل مع هذا التطور.

وأفاد: “بالتأكيد لم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة لحيازة السلاح النووي”.

وباشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3.67% التي حددها الاتفاق حول برنامج طهران النووي.