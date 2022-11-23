بيتزي: المنتخب السعودي لعب بشراسة وثقة أمام الأرجنتين

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدرب السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إن المنتخب السعودي لعب بشراسة وثقة كبيرة أمام نظيره الأرجنتين، أمس الثلاثاء، ونجح في الفوز بالمباراة نتيجة الروح القتالية العالية التي يمتلكها لاعبوه.

هزيمة صادمة

وأضاف بيتزي في تصريحات لبرنامج ملعب SBC على قناة SBC، أمس الثلاثاء: الأرجنتين تحتاج للتركيز في مباراتي بولندا والمكسيك ليمكنها العبور إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حالياً.

كما أضاف: “هزيمتنا بالجولة الأولى في كأس العالم فاجأت الجميع، ولم يكن هناك أحد ينتظر تلك الخسارة، طريقة المنتخب الأرجنتيني صدمتنا”.

تفوق بدني

وتابع قائلاً: “أظن أن المنتخب السعودي تفوق بدنياً، ونجحوا في الحفاظ على النتيجة حتى نهاية المباراة”.

واستطرد: “الدفاع السعودي أغلق المنافذ أمام ميسي ولاوتارو مارتينيز، ولم يمنحوهم الفرصة للتقدم في مناطقهم، ووقع لاوتارو وميسي في فخ التسلل أكثر من مرة،وهذا أفقد الأرجنتين الثقة”.

احتفال اللاعبين

وواصل بيتزي: “على اللاعبين الاحتفال بالفوز على واحد من أفضل المنتخبات المرشحة للقب، لكن من الضروري التفكير والتركيز من الغد، خصوصاً أن الأخضر مقبل على مباراتين صعبتين ضد بولندا والمكسيك”.

واختتم: “أعرف صعوبة المكسيك جيداً، ولا ننسى بولندا فهي قوية خاصة من الناحية البدنية، وعلى المنتخب السعودي أن يقدم أمامهما أكثر مما قدمه”.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات مونديال 2022 بقطر أمام منتخب بولندا.