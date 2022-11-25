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بيع الرسالة الوحيدة لمارلين مونرو من والدها بمزاد

2022-11-25 الساعة 8:33
بيع الرسالة الوحيدة لمارلين مونرو من والدها بمزاد
المواطن - متابعة

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كشفت صحيفة نيويورك بوست عن عرض أكثر من 175 قطعة تابعة للممثلة الأمريكية مارلين مونرو، للبيع بالمزاد، بما في ذلك رسالة كتبها والدها تشارلز ستانلي جيفورد.

مزادات

وستُعرض القطع في مزادات جوليان وTCM Presents: Icons & Idols Hollywood، حضورياً وعبر الإنترنت يومي 17 و18 ديسمبر.

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ومن المتوقع أن تباع البطاقة غير المؤرخة، الموجهة إلى مونرو بخط جيفورد، بسعر يتراوح بين ألفين و3 آلاف دولار.

وأُرفقت الرسالة بالشرح التالي: الأداة المادية الوحيدة المعروفة التي تعبّر عن أي اتصال بين جيفورد وابنته الشهيرة.

ويتابع الشرح: تأتي هذه الملاحظة الصغيرة المبهجة بشكل خاص لتقول إن (الكثير من الأفكار معك أيضاً كل يوم)، كما ورد في الملاحظة كلمات (صلاة صغيرة أيضاً)… تم التوقيع عليها باسم ستانلي جيفورد، ريد روك ديري فارم، هيميت، كاليفورنيا.

وأخطأ ستانلي جيفورد في تهجئة اسم ابنته المسرحي أيضاً.

وبحسب بيان صحافي، فإن نجمة  Some Like It Hot مونرو المولودة باسم نورما جين مورتنسون – وفقاً لاسم الرجل الذي تزوجت والدتها به وقت ولادتها – حاولت دون جدوى الاتصال بوالدها عبر الهاتف عدة مرات عبر مسار حياتها القصيرة.

وزارت فيما بعد بلدة هيميت بولاية كاليفورنيا في محاولة لتحديد مكانه. كان يعتقد أن والد مونرو لا يريد أن يزعج زوجته وأطفاله بالسماح للممثلة بأن تكون جزءاً من حياته.

اكتشف الرسالة المؤرخ المهتم بحياة مارلين مونرو وجامع التحف سكوت فورتنر، الذي وجدها بالصدفة البحتة أثناء تحضيره لأرشيفات مونرو الشخصية لمزادات جوليان.

زقال فورتنر مؤخراً: هذا هو الدليل الوحيد المعروف الموثّق لعلاقة بين مونرو وجيفورد، وهو ما يحل لغز ما إذا كانت تعرف والدها البيولوجي أم لا.

من بين المتعلقات الشخصية للنجمة التي سيتم بيعها أيضا، أحمر الشفاه، والرموش الصناعية ومنتجات التجميل الأخرى.

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