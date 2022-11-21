بيع 3 ملايين تذكرة في كأس العالم وجماهير الأخضر الأكثر شراءً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بيع ما يقرب من 3 ملايين تذكرة لـ حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم

وبحسب وكالة فرانس برس فإن المتحدث باسم ” الفيفا” أكد على بيع 2.95 مليون تذكرة حتى حفل افتتاح المونديال أمس الأحد مضيفًا أن الجماهير من دول ” السعودية وقطر وأمريكا والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل الأكثر شراءً للتذاكر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان حقق أرباحًا من بيع تذاكر مونديال 2018 قُدرت بـ 7 مليارات دولار أمريكي.

وكان حفل افتتاح المونديال انطلق أمس الأحد على ملعب ” البيت” في مدينة الخور القطرية.

منتخب قطر يصدم جماهيره

وفي وقت سابق، فشل منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022، وخسر ضد نظيره الإكوادوري بثنائية.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب قطر أصبح أول مُضيف يخسر في مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن منتخب قطر الأول لكرة القدم احتاج إلى 50 دقيقة؛ لكي يسجّل أول لمسة في منطقة جزاء المنتخب الإكوادوري، ووصفت وضع العنابي بـ”المعاناة”.

وأوضحت أن قطر أصبح ثالث منتخب يخوض أولى مبارياته على الإطلاق في كأس العالم كمستضيف للبطولة، وذلك بعد منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم عندما نظم مونديال 1930، وإيطاليا في نسخة عام 1934.