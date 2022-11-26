بيل جيتس ينتظر حفيدًا مصريًا

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ينتظر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حفيدًا مصري الأصل، حيث كشفت الابنة جينيفر عن الخبر السعيد بصورة.
وأعلنت جينيفر، ابنة خامس أغنى ملياردير بالعالم، حملها من زوجها المصري نائل نصار.
وقررت جينيفر ( 26 عامًا)، الكشف عن الخبر السعيد الخميس، من خلال صورة لها عبر إنستجرام مع زوجها في حديقة منزل العائلة في نيويورك.
وبدت على جينيفر ملامح الحمل، حيث اعتمدت فستانًا باللون الزيتي، أما نائل فاعتمد ملابس كاجوال باللون الرمادي الداكن. وعلقت جينيفر أسفل الصورة: ممتنة.
وارتبطت جينيفر بنصار الممارس للفروسية مثلها في 2017، وبعدها في 2020 تطور الارتباط إلى خطوبة، تلاها زواجهما في أكتوبر 2021.
وتعد جينيفر هي الابنة الكبرى لجيتس الأب لثلاثة أبناء ممن تزوجها في 1994 وفرق بينهما الطلاق قبل عام، وهي الأمريكية ميلندا (58 عامًا)، والمتخصصة بعلوم الكومبيوتر والناشطة حاليًا بالعمل الخيري، والتي أسرعت إلى حساب لها في إنستجرام أيضًا، وأعادت نشر الصورة، معلقة: لا أطيق الانتظار لرؤية الطفل. شغوفة ومتحمسة لرؤيته.
أما نائل نصار الذي ولد في يناير 1991 بمدينة شيكاغو، لأبوين مصريين مهاجرين من محافظة المنوفية، فعاش معظم طفولته ومراهقته في الكويت التي انتقل منها مع عائلته في 2009 إلى كاليفورنيا، حيث درس وتخرج في 2013 ببكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ستانفورد.