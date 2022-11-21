بيل ورامزي سلاحا منتخب ويلز

يطمح منتخب ويلز الأول لكرة القدم لتحقيق انطلاقة قوية في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة أمريكا اليوم.

تألق بيل ورامزي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالثنائي غاريث بيل وآرون رامزي، مؤكدة أنهما سلاح منتخب ويلز الأول لكرة القدم.

وذكرت “أوبتا”: “تسعة من أهداف ويلز الـ13 في آخر بطولتين كبيرتين (يورو 2016 و 2020) كانت بمساهمة بهدفٍ واحدٍ على الأقل من غاريث بيل أو آرون رامزي سواء كتهديف أو مساهمة في تمريرة حاسمة”.

منتخب ويلز يُلاقي أمريكا

ومن المقرر أن يلعب منتخب ويلز الأول لكرة القدم ضد أمريكا، اليوم الاثنين، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب أحمد بن علي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمونديال قطر.

ويتواجد منتخبا ويلز وأمريكا في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يحتل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم صدارتها برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بنتيجة 6/2 على إيران اليوم.