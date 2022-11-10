بيل يزين قائمة ويلز بالمونديال

أعلن روب بيج، المدير الفني لمنتخب ويلز، عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب ويلز

حراسة المرمى: وأين هينيسي- داني وارد- آدم ديفيز

خط الدفاع: بن ديفيز- بن كابانجو- توم لوكير- جو رودون- كريس ميمفام- إيثان أمبادو- كريس جانتر- نيكو ويليامز- كونور روبرتس

خط الوسط: سوربا توماس- جو ألين- ماثيو سميث- ديلان ليفيت- هاري ويلسون- جو موريل- جوني ويليامز- آرون رامسي- روبن كولويل

خط الهجوم: جاريث بيل- كيفير موور- مارك هاريس- برينان جونسون- دانييل جيمس.

ويقع منتخب ويلز في مجموعة بكأس العالم تضم منتخبات: إنجلترا، الولايات المتحدة وإيران.