بي إن سبورت والكاس المفتوحة تنقلان مباراة الأخضر والأرجنتين

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني على القناة المفتوحة مجاناً، وذلك في المباراة التي تجمع المنتخبين ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وكتب الإعلامي والناقد الرياضي، مبارك الشهري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: رسمياً مباراة السعودية والأرجنتين على قناتي bein المفتوحة والكاس المفتوحة.

المباراة الأولى

ويبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.

ويلتقي منتخبا الأخضر والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قبل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

صقور الأخضر

ويعول الصقور الخضر على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج حال مشاركته باللقاء وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع غياب اللاعب رياض شراحيلي عن اللقاء؛ إذ يخضع لتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، ويأمل الأخضر بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتجاوُز عثرة بداية مونديال روسيا 2018.

في الجانب الأرجنتيني يغيب اللاعب جويدو رودريجيز، لاعب الوسط؛ بسبب إصابته بنزلة برد؛ أجبرته على الغياب عن تدريبات منتخب بلاده.

مؤازرة جماهيرية

شهدت منطقة البيت السعودي الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل التوجه لملعب لوسيل لمؤازرة المنتخب الوطني الأول في مواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وشهدت ساحة البيت الأخضر الترتيبات الأخيرة لمجلس جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.