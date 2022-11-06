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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأثير تغيير السكن على مبلغ الضمان الذي يتقاضاه المستفيد.
وقالت الوزارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: إنه في حال طرأ أي تغيير في أوضاع المستفيد مما يؤثر على استحقاقه للمعاش أو مقداره، فعليه إبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا، وللوزارة إعادة تقييم الاستحقاق.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
1– الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2– إنشاء حساب جديد.
3– الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
4– تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
5– التأكيد على البيانات المدخلة.
6– يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة كاملة ودائمة داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات الآتية:
– المرأة غير السعودية ومتزوجة من سعودي.
– الأرامل والمطلقات غير السعوديات ولديهن أبناء سعوديون.
– أبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي.
– الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل.
– ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يقدر بـ 1100 ريال، و550 ريالًا عن كل فرد في الأسرة.
– ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة.
– الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد.
– لا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة عالية.
الجوهره محمد الدوسري
اديد تسجيل انو حلنتنا المديه مره صعبه