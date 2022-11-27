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ردًّا على استفسارات المواطنين

تأثير نقل كفالة العامل على أهلية حساب المواطن

2022-11-27 الساعة 11:06
تأثير نقل كفالة العامل على أهلية حساب المواطن
المواطن - الرياض

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تفاعل حساب المواطن مع استفسارات الموطنين بشأن تأثير نقل كفالة العامل على أهلية الاستحقاق بدعم البرنامج.

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين عبر موقع “تويتر” بأنه لا يؤثر، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق للمستفيد سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

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تفاصيل الدعم لدفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

أهمية الإفصاح عن البيانات

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa.

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