تأخير إيداع دعم حساب المواطن لدفعة ديسمبر يومًا واحدًا

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أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع دفعة شهر ديسمبر في حسابات المستفيدين، حيث ستوافق يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل، جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين بشأن نتائج الأهلية وموعد صدور دفعة ديسمبر.
جاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن، والذي أوضح أن صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم لدفعة شهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022م؛ حيث إن 10 ديسمبر يوافق السبت، عطلة نهاية الأسبوع.
ويمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية الآن عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الأهلية من حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع حساب المواطن
الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن
إدخال رقم الهوية
إضافة الرمز المرئي
اختيار أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة وستظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية
الدخول على حساب المواطن.
ثم يتم الضغط على دراسة الأهلية.
بعد ذلك تحديد عدم أهلية العائل.
ثم تسجيل البيانات وإرفاق المستندات الموجودة.
كما أنه يجب الاعتراض على أهلية المواطن خلال 90 يومًا من ظهور نتيجة الدفعة.