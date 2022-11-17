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بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة

تأهيل الشركات لمشروع التطوير الموجّه للنقل العام في مكة

2022-11-17 الساعة 7:06
تأهيل الشركات لمشروع التطوير الموجّه للنقل العام في مكة
المواطن - متابعة

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تستمر الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال طلبات التأهيل لمشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة على بعد 300 متر تقريبًا من المسجد الحرام جنوب مشروع وقف الملك عبد العزيز (برج الساعة) وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

مشاريع

ويشمل المشروع تأجير الأرض بمساحة 167 ألف متر مربع لاستثمارها مدةً تصل إلى 25 سنة، حيث سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر تجزئة داخل محطّة الحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق أربعة نجوم يضم 400 غرفة.، وفقًا لوكالة الأنباء واس.

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وتدعو الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين بالتقدم على المشروع، التسجيل في رابط التسجيل لتحميل وثيقة طلب التأهيل (https://cutt.us/mhhZI ) كما يمكنهم الاطلاع على الكتيب التعريفي بالمشروع (https://cutt.us/FLoKo) .

وأشارت الهيئة إلى أهم التواريخ الخاصة بالمرحلة الحالية للطرح، والمتمثلة في المواعيد التالية: آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الاثنين 4 جمادى الأول 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م، آخر موعد لاستقبال بيان طلب التأهيل هو الخميس 1 ديسمبر 2022م الساعة 3م، الموعد المستهدف لورشة العمل للإجابة على استفسارات المستثمرين المؤهلين هو الاثنين 19 ديسمبر 2022م، كما أنه مستهدف طرح كراسة الشروط والمواصفات قبل نهاية العام الميلادي الجاري (2022م).

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