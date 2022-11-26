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أهم ظهور لـ الأخضر في كأس العالم 1994

تاريخ مشاركات منتخبي السعودية وبولندا في المونديال

2022-11-26 الساعة 1:48
تاريخ مشاركات منتخبي السعودية وبولندا في المونديال
المواطن - الرياض

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يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بالنسخة الحالية المقامة في قطر لأول مرة على أراضٍ عربية وخليجية، وفي مشاركاته الخمس السابقة كان الخروج من الدور الأول هو السائد للمنتخب السعودي باستثناء مرة واحدة فقط. في مونديال 1994 الذي أقيم بأمريكا.

المنتخب السعودي مونديال 1994

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مونديال 1994

في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994 تأهل منتخب السعودية إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه (دور الـ 16)، قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام السويد بنتيجة 3-1.

منتخب السعودية وبولندا
منتخب السعودية وبولندا

منتخب بولندا

تظهر بولندا للمرة التاسعة في نهائيات كأس العالم، وتأمل في أن تعبر إلى دور الستة عشر بعد أن ودعت مونديال روسيا الأخير عام 2018 بالخروج من مرحلة المجموعات.

وحلت بولندا بالمرتبة الثالثة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في بطولتي كأس العالم في العامين 1974 و1982.

يلتقي المنتخب السعودي، الذي حقق مفاجأة تاريخية في بطولة كأس العالم بالفوز على منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، اليوم السبت في مواجهة ليست سهلة ضد منتخب بولندا في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022.

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