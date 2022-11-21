تاريخ مواجهات السعودية أمام المنتخبات اللاتينية

يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مواجهة قوية غدًا الثلاثاء أمام منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسبق للمنتخب السعودي اللعب أمام منتخبات الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا، ومنتخب الإكوادور.

نتائج الأخضر في 26 لقاء

ولعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

موعد مؤتمر مدرب السعودية

وينطلق المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين غدًا.

وفي تصريحات سابقة، أكد هيرفي رينارد أن الأخضر يتمتع بخبرات 10 لاعبين على الأقل للمساهمة في تألق الفريق في مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

موعد مباراة الأخضر ضد الأرجنتين

ويخوض منتخب السعودية، أولى مبارياته أمام نظيره الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء، في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وشارك منتخب السعودية في 5 نسخ سابقة في كأس العالم قبل مونديال قطر، أولها في مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومونديال 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

ويُعد أفضل إنجاز له هو الوصول لدور ثمن النهائي في مونديال 1994.