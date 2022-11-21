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تاريخ مواجهات السعودية ضد الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 11:41
تاريخ مواجهات السعودية ضد الأرجنتين
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط طموحات بظهور الأخضر بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

السعودية ضد الأرجنتين

ويلعب منتخب السعودية ضد الأرجنتين على إستاد لوسيل، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

تاريخ مواجهات المنتخبين

ولعب منتخب السعودية ضد الأرجنتين 4 مواجهات من قبل، شهدت تسجيل الأخضر 3 أهداف، منهم هدف عن طريق النيران الصديقة، فيما أحرز هدفًا واحدًا كلٌّ من؛ ماجد عبدالله وسعيد العويران.

سعيد العويران
العويران – المصدر @fifaworldcup_ar

وتعود المواجهة الأولى بين المنتخبين إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الكأس الذهبية في أستراليا عام 1988، عندما فازت الأرجنتين بهدفين دون رد، قبل أن يفوز في نهائي كأس القارات عام 1992 بنتيجة 3/ 1.

وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين لمنتخب السعودية ضد الأرجنتين، الأولى؛ في الكأس الذهبية بأستراليا عام 1988، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/ 2، فيما تواجها وديًّا في عام 2011، وحُسمت المواجهة بالتعادل السلبي.

السعودية والأرجنتين
جانب من مباراة سابقة

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