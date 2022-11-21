تاريخ مواجهات السعودية ضد الأرجنتين

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط طموحات بظهور الأخضر بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

السعودية ضد الأرجنتين

ويلعب منتخب السعودية ضد الأرجنتين على إستاد لوسيل، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.

تاريخ مواجهات المنتخبين

ولعب منتخب السعودية ضد الأرجنتين 4 مواجهات من قبل، شهدت تسجيل الأخضر 3 أهداف، منهم هدف عن طريق النيران الصديقة، فيما أحرز هدفًا واحدًا كلٌّ من؛ ماجد عبدالله وسعيد العويران.

وتعود المواجهة الأولى بين المنتخبين إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الكأس الذهبية في أستراليا عام 1988، عندما فازت الأرجنتين بهدفين دون رد، قبل أن يفوز في نهائي كأس القارات عام 1992 بنتيجة 3/ 1.

وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين لمنتخب السعودية ضد الأرجنتين، الأولى؛ في الكأس الذهبية بأستراليا عام 1988، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/ 2، فيما تواجها وديًّا في عام 2011، وحُسمت المواجهة بالتعادل السلبي.