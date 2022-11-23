تاليسكا يُغضب الجماهير ومطالب بفسخ عقده

انتقدت مجموعة كبيرة من المنتمين للوسط الرياضي، اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، بعد تغريدة الأخير حول عدد لاعبي النصر المشاركين مع المنتخب السعودي في مونديال قطر.

تعليق تاليسكا !

وقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه في “تويتر” : “أين لاعبو النصر؟، الاختيار يبدو وكأن المنافس لديه فقط لاعب من المنافس”.

وعلق الإعلامي الرياضي محمد البكيري قائلًا: ” من العيب صمت البعض وأولهم إدارة النصر، على تدخل محترفها البرازيلي، في شأن منتخبنا السعودي، بذلك الأسلوب المستفز، والداعي لإثارة الرأي العام”.

مطالب بفسخ عقده

وكان اللاعب البرازيلي نشر تلك التغريدة المثيرة للجدل ثم قام بحذفها بعد ذلك، بينما انتقدته جماهير سعودية كثيرة، وطالبت جماهير أصفر الرياض بفسخ عقده ورحيله عن المملكة.

وقال عبدالعزيز النصيري أحد المشجعين السعوديين: ” تغريدة لاعب محترف في ملاعبنا، جالس يتهم ويحرض الشارع الرياضي، السكوت مصيبة كبيرة، هذا اللاعب لا يجب أن يبقى في المملكة”.

وعلق أحد المشجعين ويُدعى ” علي التهامي” قائلًا: “تاليسكا يجب محاسبته لأنها ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها”.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الثالثة في كأس العالم في قطر بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، حيث فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين بثنائية لهدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بولندا في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل.