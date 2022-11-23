Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حديثه عن عدد من لاعبي النصر في صفوف الأخضر

تاليسكا يُغضب الجماهير ومطالب بفسخ عقده

2022-11-23 الساعة 4:36
تاليسكا يُغضب الجماهير ومطالب بفسخ عقده
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتقدت مجموعة كبيرة من المنتمين للوسط الرياضي، اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، بعد تغريدة الأخير حول عدد لاعبي النصر المشاركين مع المنتخب السعودي في مونديال قطر.

تعليق تاليسكا !

وقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه في “تويتر” : “أين لاعبو النصر؟، الاختيار يبدو وكأن المنافس لديه فقط لاعب من المنافس”.

قد يهمّك أيضاً
Img

رسالة ابنة المدير الفني للمنتخب السعودي بعد الفوز

Img

ورقة تعليمات لا تفارق بايدن

وعلق الإعلامي الرياضي محمد البكيري قائلًا: ” من العيب صمت البعض وأولهم إدارة النصر، على تدخل محترفها البرازيلي، في شأن منتخبنا السعودي، بذلك الأسلوب المستفز، والداعي لإثارة الرأي العام”.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

مطالب بفسخ عقده

وكان اللاعب البرازيلي نشر تلك التغريدة المثيرة للجدل ثم قام بحذفها بعد ذلك، بينما انتقدته جماهير سعودية كثيرة، وطالبت جماهير أصفر الرياض بفسخ عقده ورحيله عن المملكة.

وقال عبدالعزيز النصيري أحد المشجعين السعوديين: ” تغريدة لاعب محترف في ملاعبنا، جالس يتهم ويحرض الشارع الرياضي، السكوت مصيبة كبيرة، هذا اللاعب لا يجب أن يبقى في المملكة”.

وعلق أحد المشجعين ويُدعى ” علي التهامي” قائلًا: “تاليسكا يجب محاسبته لأنها ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها”.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الثالثة في كأس العالم في قطر بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، حيث فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين بثنائية لهدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بولندا في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم