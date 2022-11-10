تايلاندية تمزق خفاشًا وتأكله في بث مباشر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدوّنة تايلاندية صورت نفسها وهي تأكل خفاشًا كاملًا في وعاء من الحساء.

حيوانات نافقة

وبحسب الفيديو، حمّلت المدونة التي تواجه السجن خمس سنوات، مقطعًا مدته دقيقة واحدة و40 ثانية على قناة (تناول الطعام الحار واللذيذ) على يوتيوب حيث تُرى الحيوانات النافقة تطفو في حساء بلون الطين مع طماطم كرزية.

ووصفت المدوّنة التايلاندية، الخفافيش بأنها لذيذة ومقارنتها بأكل اللحوم النيئة، ثم شوهدت تمزق الحيوانات عن بعضها وتغمسها في صلصة حارة تسمى نيم جام.