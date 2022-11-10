تايلاندية تمزق خفاشًا وتأكله في بث مباشر

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك الملك سلمان يتجول في قصر المصمك الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدوّنة تايلاندية صورت نفسها وهي تأكل خفاشًا كاملًا في وعاء من الحساء.
وبحسب الفيديو، حمّلت المدونة التي تواجه السجن خمس سنوات، مقطعًا مدته دقيقة واحدة و40 ثانية على قناة (تناول الطعام الحار واللذيذ) على يوتيوب حيث تُرى الحيوانات النافقة تطفو في حساء بلون الطين مع طماطم كرزية.
ووصفت المدوّنة التايلاندية، الخفافيش بأنها لذيذة ومقارنتها بأكل اللحوم النيئة، ثم شوهدت تمزق الحيوانات عن بعضها وتغمسها في صلصة حارة تسمى نيم جام.