Icon

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! Icon موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 Icon شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تواجه السجن 5 سنوات

تايلاندية تمزق خفاشًا وتأكله في بث مباشر

2022-11-10 الساعة 10:47
تايلاندية تمزق خفاشًا وتأكله في بث مباشر
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدوّنة تايلاندية صورت نفسها وهي تأكل خفاشًا كاملًا في وعاء من الحساء.

حيوانات نافقة

وبحسب الفيديو، حمّلت المدونة التي تواجه السجن خمس سنوات، مقطعًا مدته دقيقة واحدة و40 ثانية على قناة (تناول الطعام الحار واللذيذ) على يوتيوب حيث تُرى الحيوانات النافقة تطفو في حساء بلون الطين مع طماطم كرزية.

قد يهمّك أيضاً
Img

السليمان: رسوم توثيق تويتر منطقية بشرط

Img

تبوك بنت الثلوج

ووصفت المدوّنة التايلاندية، الخفافيش بأنها لذيذة ومقارنتها بأكل اللحوم النيئة، ثم شوهدت تمزق الحيوانات عن بعضها وتغمسها في صلصة حارة تسمى نيم جام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1
تكنولوجيا

أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1

تكنولوجيا
القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات
الرياضة

القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات

الرياضة
وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية
حصاد اليوم

وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية

حصاد اليوم
ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022
الرياضة العالمية

ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022

الرياضة العالمية
صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم...
السعودية اليوم

صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم...

السعودية اليوم
الجاسر: سمعة الشركات ‏الكورية في السوق السعودي...
السعودية اليوم

الجاسر: سمعة الشركات ‏الكورية في السوق السعودي...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا
حصاد اليوم

كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا

حصاد اليوم
شراكة سعودية فنلندية لتعزيز التجارة البيئية
السعودية اليوم

شراكة سعودية فنلندية لتعزيز التجارة البيئية

السعودية اليوم