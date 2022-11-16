تايلاند تقدم تأشيرة جديدة للسعوديين

أعلنت تايلاند، عن منح الراغبين في زيارتها لغرض السياحة العلاجية، تأشيرة سارية لمدة عام كامل، وذلك من أجل دفع موقعها العالمي للسياحة العلاجية.

تقليل رسوم التأشيرة

وذكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تيبانان سيريشانا في بيان، أنه تم الموافقة على اقتراح لتقليل رسوم الحصول على التأشيرة الخاصة بغرض السياحة العلاجية إلى 5000 بات تايلاندي، بما يساوي 525 ريالًا، موضحة أنه يتم إصدار هذه التأشيرة الجديدة مع بداية 2023.

متطلبات التأشيرة العلاجية

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، تسمح التأشيرة العلاجية للأجانب، بالسفر من وإلى تايلاند عدة مرات، مع السماح بالإقامة لمدة 90 يومًا كحد أقصى.

ويحتاج الحصول على التأشيرة العلاجية تقديم أوراق حجز المستشفى والتأمين الصحي ورصيدًا ماليًّا لتمويل العلاج بقيمة 800 ألف بات على الأقل.

200 ألف سعودي

وكان المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تاناكورن وانجبونكونجشانا قال في فبراير الماضي، إنه من المتوقع أن يزور نحو 200 ألف سائح سعودي البلاد في عام 2022، مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين والترويج السياحي المتبادل.