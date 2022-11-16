تايلاند تقدم تأشيرة جديدة للسعوديين

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
أعلنت تايلاند، عن منح الراغبين في زيارتها لغرض السياحة العلاجية، تأشيرة سارية لمدة عام كامل، وذلك من أجل دفع موقعها العالمي للسياحة العلاجية.
وذكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تيبانان سيريشانا في بيان، أنه تم الموافقة على اقتراح لتقليل رسوم الحصول على التأشيرة الخاصة بغرض السياحة العلاجية إلى 5000 بات تايلاندي، بما يساوي 525 ريالًا، موضحة أنه يتم إصدار هذه التأشيرة الجديدة مع بداية 2023.
وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، تسمح التأشيرة العلاجية للأجانب، بالسفر من وإلى تايلاند عدة مرات، مع السماح بالإقامة لمدة 90 يومًا كحد أقصى.
ويحتاج الحصول على التأشيرة العلاجية تقديم أوراق حجز المستشفى والتأمين الصحي ورصيدًا ماليًّا لتمويل العلاج بقيمة 800 ألف بات على الأقل.
وكان المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تاناكورن وانجبونكونجشانا قال في فبراير الماضي، إنه من المتوقع أن يزور نحو 200 ألف سائح سعودي البلاد في عام 2022، مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين والترويج السياحي المتبادل.