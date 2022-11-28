تبوك تترقب الزائر الأبيض فجر الغد

يترقب أهالي تبوك أمطار الخير والبركة التي ستصل مصحوبة بزخات البرد مع فجر الغد الثلاثاء بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

حالة الطقس في تبوك

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس غدًا، بمنطقة تبوك، تضمن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول، تشمل معظم مدن ومحافظات منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ في الساعة الواحدة من فجر غدٍ تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

الإنذار المبكر ينبه

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهين متقدمين لأهالي تبوك حول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

ويشمل الإنذار الأول محافظات الوجه وأملج والأجزاء الساحلية بشكل عام حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

أما عن التأثيرات المصاحبة للحالة فتشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

بينما تشمل الحالة الثانية محافظة ضباء خاصة نيوم شرما إضافة إلى الأجزاء الساحلية حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ولفت إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية، في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.