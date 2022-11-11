تجارب فيزياء وكيمياء بمصنع العلوم في ونتر وندرلاند

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أعلن موسم الرياض عن اكتشافات ومغامرات في عوالم الفيزياء والكيمياء وغيرها من التجارب الشيقة ستكون على أرض مصنع العلوم في ونتر وندرلاند خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 22 ديسمبر.
قريبًا.. 🤩
اكتشافات ومغامرات في عوالم الفيزياء والكيمياء وغيرها من التجارب الشيقة 👩🔬👨🔬
على أرض مصنع العلوم في #ونتر_وندرلاند 🧪
من 12 نوفمبر 22 ديسمبر 🗓️https://t.co/kEz9N1gdAt#موسم_الرياض pic.twitter.com/mRXca1kRLxقد يهمّك أيضاً
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 11, 2022
ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: هنا.
وتستضيف الرياض ونتر وندرلاند، وهي مدينة الملاهي الأكبر في موسـمها الثالث، تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء.
وتضم المنطقة أكثر من 80 لعبة وتجربة مختلفة بأنواعها، منها ألعاب حماسية وألعاب العائلة والأطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة.