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من 12 نوفمبر إلى 22 ديسمبر

تجارب فيزياء وكيمياء بمصنع العلوم في ونتر وندرلاند

2022-11-11 الساعة 8:53
تجارب فيزياء وكيمياء بمصنع العلوم في ونتر وندرلاند
المواطن - الرياض

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أعلن موسم الرياض عن اكتشافات ومغامرات في عوالم الفيزياء والكيمياء وغيرها من التجارب الشيقة ستكون على أرض مصنع العلوم في ونتر وندرلاند خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 22 ديسمبر.

ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: هنا.

ونتر وندرلاند:

وتستضيف الرياض ونتر وندرلاند، وهي مدينة الملاهي الأكبر في موسـمها الثالث، تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء.

وتضم المنطقة أكثر من 80 لعبة وتجربة مختلفة بأنواعها، منها ألعاب حماسية وألعاب العائلة والأطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة.

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