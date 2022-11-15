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ضمن موسم الرياض 2022

تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة

2022-11-15 الساعة 12:25
تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة
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المواطن - الرياض - تصوير: خالد الحمودي

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رصدت “المواطن” إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين والمقيمين إلى حديقة السويدي، ضمن موسم الرياض 2022.

وتقدم منطقة حديقة السويدي تنوعًا في العروض الترفيهية المختلفة، كالرقص الشعبي من ثقافات دولة عديدة مثل الفلبين، الهند، باكستان، إندونيسيا، السودان، بنجلاديش، سريلانكا.

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مسرح السويدي

وتضم الحديقة مسرح السويدي، وهو مسرح يقدم العديد من العروض الخاصة لكل دولة أسبوعيًّا، كما يقام بالمنطقة عددًا من العروض المتجولة، وهي عروض تتجول بداخل الحديقة بشكل يومي.

وتضم منطقة حديقة السويدي مناطق فرعية متنوعة تقدم العديد من الخيارات الترفيهية للزوار، ومنها: منطقة المغامرة، إذ تتميز باحتوائها على العديد من الألعاب الحركية والنشاطات المتنوعة، ومنطقة الكرنفال التي تتيح للأطفال فعاليات متنوعة تشمل ركوب الدراجات، والرسم، وغيرها.

فعاليات الترفيه

وتستقبل منطقة حديقة السويدي زوارها يوميًّا طيلة فترة الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة ليلًا، وتتيح لهم مجموعةً من الفعاليات والخيارات الترفيهية المتنوعة في مجالات الألعاب، والموسيقى، والمتاجر، والمقاهي. ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر الرابط.

  

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