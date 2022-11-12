تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

يعمل تطبيق واتساب للدردشة الفورية على تطوير تحديث لحل مشكلة مزعجة، وذلك بعد أن رفع عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى المجموعات من 256 إلى 1024 شخصًا.

تحديث واتساب الجديد

تكمن المشكلة المزعجة في أن رفع عدد الأشخاص في المجموعات سيؤدي بالضرورة إلى زيادة التنبيهات والإشعارات، وهو ما أدى إلى امتعاض البعض بشأن هذه الخاصية.

وبحسب موقع WABetaInfo، المتتبع لتحديثات وتطويرات تطبيق واتساب، فإن المطورين يختبرون حاليًا تحديثًا يجري فيه إسكات التنبيهات في المجموعات التي يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدمًا بشكل تلقائي.

وهذا يعني أن إشعارات هذه المجموعات لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم، وستطال هذه الخدمة جميع المستخدمين، سواء كانوا نشطين في المجموعات أم لا؛ ويأتي ذلك بعد أن أدرك مطورو التطبيق أن المستخدم لا يفضل رؤية هذا الكم من الإشعارات من مجموعة واحدة لاسيما أن ذلك يأتي على حساب أمور أخرى مثل رؤية الرسائل القصيرة والمكالمات الفائتة على واجهة الهاتف.

​ورصد الموقع التكنولوجي، لقطة شاشة من النسخة التجريبية لـ WhatsApp تظهر ملاحظة أسفل الشاشة عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256 تقول إن التنبيهات سيجري إسكاتها تلقائيًا في هذه المجموعة ويطرح على المستخدم الموافقة على الأمر أو رفضه.