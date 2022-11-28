تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

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نبهت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، المواطنين بخصوص شراء الذهب في البلاد.
وأضاف المستشار القانوني لشعبة الذهب بالغرفة التجارية، صادق مرزوق، في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: أنبه الشعب المصري على أن الذهب سلعة اقتصادية، ومينفعش أجيبها من مصدر غير موثوق فيه، والدخول على مجموعة ذهب مستعمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشتري من شخص أون لاين، أمر خطير ولا يصح، مضيفًا: “لابد من التعامل مع كيان موجود”.
وأضاف صادق مرزوق: “هناك ما يعرف بالمعيار الدولي للذهب، ونحذر من هذا الأمر في الذهب المستعمل على مواقع التواصل الاجتماعي”.