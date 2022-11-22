تحذيرات عالمية من تسونامي في المحيط الهادئ

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان، اليوم الثلاثاء، مما أدى، وفقاً لشهود عيان، إلى اهتزاز مبانٍ وسقوط قطع أثاث من مكانها، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال.

زلزال قوي

وقالت جوي نيشا، التي تعمل موظفة استقبال في فندق بالعاصمة هونيارا لوكالة فرانس برس: لقد كان زلزالاً قوياً. بعض الأغراض في الفندق سقطت أرضاً. يبدو أن الجميع بخير، لكنهم مذعورون.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا، على بعد حوالي 16 كيلومترًا جنوب غربي منطقة مالانجو.

تحذيرات تسونامي

من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرض سواحل الأرخبيل الواقعة ضمن مسافة 300 كلم من مركز الزلزال لأمواج مد عال.

وبحسب مراسل لوكالة فرانس برس، في هونيارا فقد استمرت الهزة الأرضية زهاء 20 ثانية.

انقطاع الكهرباء

وقال جورج هيرمنغ، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري لرويترز: ننصح الناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة الآن، لكنه أضاف: لا توجد أضرار كبيرة في المباني في وسط هونيارا، عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وأكد المراسل أن الزلزال أدى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً.