تحذير من امتهان الكتب الدراسية

حذرت العديد من المدارس من ظاهرة امتهان الكتب الدراسية، وذلك مع انطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1444 هـ، غدًا الأحد.

عقوبة امتهان الكتب

وأكد مكتب تعليم الروضة بالرياض، أن امتهان الكتب يندرج تحت الدرجة الثالثة من لائحة قواعد السلوك والمواظبة، ومن بنودها إحالة الطالب الذي يفعل ذلك، إلى لجنة التوجيه المدرسي، وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار ذلك.

ارتباط بالفصول الأخرى

فيما دعت عدد من الإدارات التعليمية إلى عدم إحضار الكتب الدراسية للمدرسة خلال فترة الامتحانات لكون بعضها يحتوي على أكثر من فصل دراسي، بالإضافة إلى عدم تعريضها للتلف أو الامتهان، فذلك يعد مظهرًا غير حضاري.

وقالت إدارة تعليم جدة “نقدر لأولياء الأمور جهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٤ ونظرًا لقرب موعد الاختبارات نأمل من أولياء الأمور حث الطلاب والطالبات وتوصيتهم بعدم إتلاف أو امتهان المقررات الدراسية ووجوب المحافظة عليها حيث يرتبط بعض الكتب بالفصول الدراسية الثلاثة”.

مرض العبث

فيما أوضح أحد المغردين أن العبث والكتابات يعتبر مرضًا يبدأ من امتهان الكتب الدراسية والطاولات ودورات المياه وينشأ عليها وتبقى معه بالكِبر.

وحث على ضرورة عمل جولات مفاجئة للطلبة ووضع عقوبة رادعة عليها، فضلًا عن وضع كاميرات مراقبة على المجسمات والأماكن الجمالية العامة ليتم معاقبة كل عابث.

حلول للحد من مشهد الامتهان

فيما ذكرت مدرسة المركب الابتدائية “بنين” التابعة لإدارة تعليم نجران، عدة حلول للحد من امتهان الكتب المدرسية.

وتمثلت الحلول في غرس حب الكتاب في نفوس الطلاب منذ المراحل الأولى للتعليم، تشجيع الطلاب على اقتناء الكتب المدرسية في مكتبتهم المنزلية، أن يكون حب الكتاب واحترامه سلوكًا يتمثل به الطلاب.

كما يجب رصد حوافز تشجيعية للاعتناء بالكتب المدرسية، فرض غرامات أو حسم درجات للطالب الذي لا يعتني بكتابه المدرسي، وحجب نتائج الطالب ما لم يسلم كامل كتبه المدرسية.