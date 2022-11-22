تحذير من انتكاسات الهوس مع بداية الشتاء

حذر الدكتور عبدالله بن سلطان السبيعي، استشاري وبروفيسور الطب النفسي، من زيادة انتكاسات حالات الهوس، مع بداية فصل الشتاء.

انتكاسة حالات الهوس

وقال السبيعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “اعتبارًا من هذه الأيام (بداية الشتاء)، تزيد انتكاسات (عودة) حالات الهوس الاضطراب الوجداني ثنائي القطب”، مناشدًا الحرص على استخدام الدواء، والذي يقي من الحالة.

اكتئاب الشتاء

كما ردّ السبيعي على تساؤل أحد متابعيه بشأن جدية تواجد مسمى اكتئاب الشتاء، قائلًا “نعم يوجد”.

التحكم في الاكتئاب الهوسي

وكان استشاري الطب النفسي الدكتور أبوبكر باناعمة، كشف في وقت سابق خلال تصريحات لـ”المواطن” أن هناك 6 أمور تساعد على التحكم في مرض اضطراب ثنائي القطب الذي يعرف أيضًا بمرض الاكتئاب الهوسي.

وأوضح أن هذه الأمور هي ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، واتباع نمط غذائي صحي، مع مراقبة الحالة المزاجية، والحد من التوتر، وإحاطة النفس بأشخاص داعمين.

مرض اضطراب ثنائي القطب

ويعد مرض اضطراب ثنائي القطب هو اضطرابات الدماغ التي تسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل، وهو حالة من حالات الصحة العقلية التي تؤثر في الحالة المزاجية، حيث يتأرجح المزاج بين المرتفع جدًا الهوس والمنخفض جدًا الاكتئاب، كما يمر المريض أيضًا ببعض الفترات من المزاج الطبيعي.