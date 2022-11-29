تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الحدود الشمالية

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بشأن فرصة وجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

عواصف رعدية

جاء ذلك بناء على تحذير المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية وذلك على (حزم الجلاميد، طريف، عرعر). وتبدأ هذه الحالة المطرية من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة.

سحب ركامية بالحدود الشمالية

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أكد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن صور الأقمار الصناعية توضح أن السحب الركامية الرعدية لا تزال مؤثرة على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة وكلما اتجهنا شرقًا، وكذلك تتأثر منطقة حائل والجوف والحدود الشمالية أيضًا.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.