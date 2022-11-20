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بعد قصف المحطة

تحذير من كارثة نووية في زابوريجيا

2022-11-20 الساعة 11:48
تحذير من كارثة نووية في زابوريجيا
المواطن - متابعة

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أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الهجوم الذي تعرضت له محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا.

اللعب بالنار

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن مثل هذه الهجمات تهدد بكارثة نووية كبرى، محذرة أطراف الصراع من أنهم يلعبون بالنار.

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وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “أكثر من 10 انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مساء السبت والأحد. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

أخبار مزعجة جدًّا

وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: “الأخبار الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مزعجة جدًّا”.

وأردف غروسي: “حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أيًّا كان من يقف وراء ذلك، يجب أن يتوقف على الفور. كما قلت مرات كثيرة قبل ذلك، أنتم تلعبون بالنار!”.

وأفاد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلًا عن معلومات من إدارة المحطة، أن “أضرارًا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع، لكن أيًّا منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن”.

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