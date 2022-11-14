تداول تحدد موعد إدراج أسهم العرض المتقن في السوق الرئيسية

5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله
أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 22/04/1444 هـ الموافق 16/11/2022م برمز تداول 7204 وبالرمز الدولي SA15LISJGI11 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأوضحت تداول، في بيان لها: “أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري”.