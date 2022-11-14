تداول تحدد موعد إدراج أسهم العرض المتقن في السوق الرئيسية

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 22/04/1444 هـ الموافق 16/11/2022م برمز تداول 7204 وبالرمز الدولي SA15LISJGI11 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

حدود التذبذب السعرية

وأوضحت تداول، في بيان لها: “أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري”.