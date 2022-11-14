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إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية

تداول تحدد موعد إدراج أسهم العرض المتقن في السوق الرئيسية

2022-11-14 الساعة 8:43
تداول تحدد موعد إدراج أسهم العرض المتقن في السوق الرئيسية
المواطن - الرياض

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أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 22/04/1444 هـ الموافق 16/11/2022م برمز تداول 7204 وبالرمز الدولي SA15LISJGI11 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

حدود التذبذب السعرية

وأوضحت تداول، في بيان لها: “أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري”.

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