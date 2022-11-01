تدريبات استشفائية واستدعاء هوساوي للأخضر

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يواصل لاعبو السعودي الأخضر استعداداتهم وتدريباتهم في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن التجهيزات الفنية والبدنية لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
الأخضر يستأنف تدريباته بحصة استشفائية 📝⬇
🔗 https://t.co/0EWXPeMccp .
#الأخضر_في_أبوظبي pic.twitter.com/xvpQ6GvdVZ
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 31, 2022
اكتفى المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد بحصة استشفائية للاعبين في مقر المعسكر بأبو ظبي، وتم منح اللاعبين فترة راحة بعد نهاية الحصة التدريبية، بحسب ما نشر حساب المنتخب السعودي على موقع تويتر، أمس الاثنين.
استدعى المدير الفني هيرفي رينارد اللاعب زكريا هوساوي إلى قائمة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
"إيرڤي رينارد" يستدعي اللاعــب "زكريا هوساوي" لمعسكر الأخضــر 📝 pic.twitter.com/ABaDClhmjQ
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 31, 2022