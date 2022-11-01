تدريبات استشفائية واستدعاء هوساوي للأخضر

يواصل لاعبو السعودي الأخضر استعداداتهم وتدريباتهم في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن التجهيزات الفنية والبدنية لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

حصة استشفائية

اكتفى المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد بحصة استشفائية للاعبين في مقر المعسكر بأبو ظبي، وتم منح اللاعبين فترة راحة بعد نهاية الحصة التدريبية، بحسب ما نشر حساب المنتخب السعودي على موقع تويتر، أمس الاثنين.

استدعاء هوساوي

استدعى المدير الفني هيرفي رينارد اللاعب زكريا هوساوي إلى قائمة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.