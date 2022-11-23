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في إطار التحضيرات لمواجهة بولندا

تدريبات الأخضر مفتوحة غدًا لـ 15 دقيقة

2022-11-23 الساعة 7:19
تدريبات الأخضر مفتوحة غدًا لـ 15 دقيقة
المواطن - الرياض

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استأنف المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، تدريباته في مقر إقامته في قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا يوم السبت القادم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

واكتفى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر، كما ستكون التدريبات في يوم الغد مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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إصابة سلمان الفرج والشهراني

وأعلن المنتخب السعودي عن إصابة قائد الأخضر، سلمان الفرج في عظمة الساق، وذلك بعد مشاركته في مباراة منتخب الأرجنتين أمس في نهائيات كأس العالم في قطر.

وذكر الأخضر أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق، بعد أن تم استبداله في المباراة، وشارك بدلًا منه اللاعب نواف العابد.

وكان المنتخب السعودي افتقد لخدمات اللاعب ياسر الشهراني كذلك، بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من مباراة الأرجنتين، بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس.

تعليق جماهير الأرجنتين

وأعربت بعض من جماهير الأرجنتين، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لـ الشهراني بعد إصابته.

وكان المنتخب السعودي هزم الأرجنتين بهدفين لهدف، حيث سجل لـ السعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل للأرجنتين، اللاعب ليونيل ميسي.

ويُعد أفضل إنجاز لـ المنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم هو الوصول إلى دور ثمن النهائي في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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