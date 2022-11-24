تدهور الحالة الصحية للفنانة أنغام

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
تصدرت المطربة المصرية أنغام جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد إعلان تعرضها لأزمة صحية خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.
#أنغام pic.twitter.com/qKVmvELGvx
— Angham (@Angham) November 23, 2022
في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور المطربة المصرية أنغام ظهورها في الحفلات المعلن عنها، فوجئ الجميع بالإعلان عن تواجدها في المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وفقًا لبيان رسمي عبر تويتر.
وأفادت مصادر محلية بأن الفنانة المصرية أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وترتب على الجراحة مضاعفات خطيرة. وأضافت أنه تم استئصال الرحم بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء.
وجاء ذلك بعد ساعات من نشر الصفحة الرسمية للفنانة على تويتر تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بها. وناشد البيان الرسمي محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
كذلك اضطرت الفنانة لإلغاء جميع حفلاتها الغنائية المرتقبة، حيث كان من المقرر أن تحيي عددًا من الحفلات الغنائية، منها حفلها في منطقة التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.