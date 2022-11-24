تدهور الحالة الصحية للفنانة أنغام

تصدرت المطربة المصرية أنغام جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد إعلان تعرضها لأزمة صحية خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

تدهور سريع

في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور المطربة المصرية أنغام ظهورها في الحفلات المعلن عنها، فوجئ الجميع بالإعلان عن تواجدها في المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وفقًا لبيان رسمي عبر تويتر.

وأفادت مصادر محلية بأن الفنانة المصرية أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وترتب على الجراحة مضاعفات خطيرة. وأضافت أنه تم استئصال الرحم بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء.

بيان رسمي

وجاء ذلك بعد ساعات من نشر الصفحة الرسمية للفنانة على تويتر تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بها. وناشد البيان الرسمي محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

كذلك اضطرت الفنانة لإلغاء جميع حفلاتها الغنائية المرتقبة، حيث كان من المقرر أن تحيي عددًا من الحفلات الغنائية، منها حفلها في منطقة التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.