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سعرها 200 ريال

تذكرة الخيال تُدخلك 3 مناطق في موسم الرياض

2022-11-25 الساعة 7:19
تذكرة الخيال تُدخلك 3 مناطق في موسم الرياض
المواطن - الرياض

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أعلن حساب موسم الرياض، أن تذكرة الخيال تسمح بدخول 3 مناطق ترفيهية، و4 تجارب.

4 تجارب بتذكرة واحدة

وقال الحساب على موقع تويتر، اليوم الجمعة: الوناسة صارت وناستين، الدخول لـ 3 مناطق و4 تجارب بتذكرة وحدة بس.

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وتابع: تذكرة الخيال بـ 200 ريال، متاحة حتى 30 نوفمبر.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض في نسخته الجديدة بـ15 منطقة، كل واحدةٍ لها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

 

 

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