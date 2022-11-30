تراجع أسعار أراضي حي عريض بالرياض

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كشفت مؤشرات عقارية حديثة لوزارة العدل، أن الأراضي السكنية في حي عريض بالرياض، سجلت تراجعًا في متوسط الأسعار بنسبة 9% خلال الربع الثالث 2022، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
فيديو | الأراضي السكنية في حي "عريض" في الرياض تسجل تراجعا في متوسط الأسعار بنسبة 9% خلال الربع الثالث 2022 #البورصة_العقارية#الإخبارية pic.twitter.com/Oj095eEhIcقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 29, 2022
كما سجل متوسط سعر المتر 772 ريالًا، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وبإجمالي عدد صفقات بلغ 1244 صفقة.
أما الربع الثاني من العام الجاري 2022، وصل متوسط سعر المتر إلى 860 ريالًا، وبإجمالي عدد صفقات 623 صفقة.
وتراجعت الأسعار في الربع الثالث، ليسجل متوسط سعر المتر 787 ريالًا، وبعدد صفقات بلغ 359 صفقة.