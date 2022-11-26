تراجع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 185.14 ريال

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 في المملكة 211.59 ريال، 56.42 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية 193.96 ريال، 51.72 دولار.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة 185.14 ريال، 49.37 دولار، وسجل سعر عيار 18 في المملكة نحو 158.69ريال، 42.32 دولار.