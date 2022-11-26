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عيار 24 يسجل 211.59 ريال

تراجع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 185.14 ريال

2022-11-26 الساعة 11:20
تراجع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 185.14 ريال
المواطن - الرياض

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 في المملكة 211.59 ريال، 56.42 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية 193.96 ريال، 51.72 دولار.

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الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة 185.14 ريال، 49.37 دولار، وسجل سعر عيار 18 في المملكة نحو 158.69ريال، 42.32 دولار.

 

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